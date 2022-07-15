Мадрид, 15 июля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Еврокомиссия пересмотрела свой средний прогноз инфляции в Испании в 2022 году на 1,8 пункта (до 8,1%) из-за продолжающегося роста цен на энергоносители. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Испании на уровне 4%, что соответствует майским оценкам.

Однако на 2023 год Брюссель снизил прогноз роста ВВП Испании до 2,1%, что на 1,3 пункта меньше, чем ожидалось весной.