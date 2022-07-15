Москва, , 06:36 — REGNUM В поправках к российскому закону «О персональных данных» важно создание нормальных условий для коллективных исков от пострадавших в результате утечки информации граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист Александр Партин.

Утечка информации Messagedropshub.com

Что касается предлагаемых оборотных штрафов, то данная санкция должна использоваться только, когда выявлена недостаточность мер защиты, применяемых компанией, считает эксперт.

«Я думаю, что предложенный Минцифры 1% — это ещё немного с учётом примера штрафов по GDPR в странах Евросоюза (до 4%) и по антимонопольным делам в России (от 3 до 15% по ст. 14.32 КоАП РФ), но достаточно. Здесь вопрос не в увеличении процента, а в базе, от которой он будет считаться. Например, выручка только той компании, из которой утекли данные, или выручка всей группы компаний, и в том, при каких условиях этот штраф будет налагаться», — отметил эксперт.

Причём от утечек данных страдает не государство, а люди, подчеркнул Александр Партин. А штрафы взимаются в пользу государства.

«И если суммы выплат в адрес граждан будут приближаться к процентам от оборота компаний, это заставит компании не только гораздо внимательнее относиться к защите своих баз данных, но и принимать все меры для снижения размеров утечек», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ готовит уже второй вариант законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных. Ранее предполагалось кратно увеличить штрафы за компрометацию личных данных более чем одной тысячи человек вплоть до определённого процента от совокупной выручки за год. В новой редакции предлагается установить соразмерность величины штрафа и критичности попавших в незаконный оборот данных, а также намерены учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении наказания.

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