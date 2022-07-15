Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Утверждение о том, что лишь Россия несёт ответственность за проблемы в мировой экономике, сделала министр финансов США Джанет Йеллен на встрече министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом 15 июля сообщает агентство Reuters.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

По мнению Йеллен, из-за того, что Россия начала спецоперацию на Украине, «она единственная несет ответственность за негативные последствия для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары».

Минфин США признал инфляцию в стране «неприемлемо высокой», а глава ведомства Йеллен указала, что снижение цен станет главным приоритетом Вашингтона. По словам Йеллен, инфляция почти наполовину вызвана высокими ценами на энергоносители, поэтому на пресс-конференции в преддверии саммита G20 она выразила надежду на то, что во введении «потолка» цен на нефть из России будут заинтересованы в том числе Китай и Индия, так как это позволит снизить стоимость закупаемых ими энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия планирует сформировать российский эталонный сорт нефти на базе марки Urals, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.

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