Благовещенск, , 06:31 — REGNUM В Благовещенске при столкновении мотоцикла с автомобилем погиб мужчина. Водитель был неопытным, сообщило ИА Амур. INFO.

Мотоцикл. ДТП

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Авария произошла вечером 14 июля. Мотоциклист не справился с управлением на повороте и на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль. Мужчина скончался на месте происшествия, водитель машины получил травмы и был госпитализирован. От столкновения автомобиль сильно развернуло.

«По предварительной информации, ДТП произошло с участием мотоцикла Honda VFR 800 и автомобиля Nissan Skyline. В результате ДТП водитель мотоцикла 1978 года рождения погиб, водитель автомобиля 1994 года рождения госпитализирован в лечебное учреждение», — отметили в пресс-службе управления ГИБДД по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня мотоциклист погиб в Новоусманском районе Воронежской области. Мужчина не справился с управлением.