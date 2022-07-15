Манагуа , 15 июля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Комитет ООН против пыток призвал правительство Никарагуа расследовать информацию о пытках, якобы применяемых государственными чиновниками в отношении представителей оппозиции. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Отмечается, что ситуация с пытками особенно касается тех, кто участвовал в протестах в апреле 2018 года.

На втором обзоре ситуации в стране, который проходил без присутствия государственных чиновников Никарагуа из-за отказа правительства от участия, председатель комитета Клод Хеллер заявил, что Никарагуа «систематически нарушает права человека» и Конвенцию ООН против пыток.