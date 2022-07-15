Москва, , 06:22 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не поддерживает введение «паспорта болельщика» (Fan ID). Об этом 15 июля сообщает «Чемпионат».

«У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне. Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всё-таки вернулись на трибуны», — сказал Федотов.

По его словам, хотелось бы, чтобы к общественному мнению прислушались.

Он отметил, что не помнит вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах. Всё проходит мирно, а в случае совершения правонарушения можно установить виновных дистанционно с помощью камер.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. После этого болельщики многих клубов заявили о бойкоте матчей чемпионата России по футболу.

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