Москва, 15 июля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не поддерживает введение «паспорта болельщика» (Fan ID). Об этом 15 июля сообщает «Чемпионат».

Minsvyaz.ru Fan-id

«У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне. Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всё-таки вернулись на трибуны», — сказал Федотов.

По его словам, хотелось бы, чтобы к общественному мнению прислушались.

Он отметил, что не помнит вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах. Всё проходит мирно, а в случае совершения правонарушения можно установить виновных дистанционно с помощью камер.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. После этого болельщики многих клубов заявили о бойкоте матчей чемпионата России по футболу.