Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Президент США Джо Байден приветствует решение Саудовской Аравии открыть воздушное пространство над королевством для всех гражданских авиакоманий, в том числе и для тех, которые летают в Израиль и из Израиля. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя американской администрации, указанный шаг Эр-Риада приближает к «более интегрированному, стабильному и безопасному ближневосточному региону», что важно для защиты и процветания как США, так и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил благодарность властям Саудовской Аравии, сыгравших важную роль в организации «Авраамического соглашения».

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