Вашингтон, 15 июля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден приветствует решение Саудовской Аравии открыть воздушное пространство над королевством для всех гражданских авиакомпаний, в том числе и для тех, которые летают в Израиль и из Израиля. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По словам представителя американской администрации, указанный шаг Эр-Риада приближает к «более интегрированному, стабильному и безопасному ближневосточному региону», что важно для защиты и процветания как США, так и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил благодарность властям Саудовской Аравии, сыгравшим важную роль в организации «Авраамического соглашения».