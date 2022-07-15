Магнитогорск, Челябинская область, 15 июля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ознакомилась с ходом работ по реконструкции международного аэропорта Магнитогорска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Спикер пообщалась с представителями подрядчика и заказчика и интересовалась стоимостью, условиями контракта и сроками его выполнения. «Аэропорт Магнитогорска — очень важные воздушные ворота», — констатировала Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт ранее был включён в Федеральную инвестпрограмму «Развитие транспортной системы». Проект предусматривает усиление покрытий взлётно-посадочной полосы, реконструкцию системы электроснабжения, замену светосигнального оборудования и строительство новой автодороги.