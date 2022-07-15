Якутск, , 06:30 — REGNUM К населённому пункту Батагай в Верхоянском районе Якутии подошла вода. Из берегов после обильных дождей вышла река Яна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в оперативном штабе республики.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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Подтопленных территорий в селе нет благодаря временной дамбе, возведённой накануне. Чтобы не дать воде зайти, туда завезли более 4 тыс. кубометров гравия и песка.

Уровень воды возле населённого пункта составляет 973 см при критических 970, за два часа он вырос на четыре сантиметра. На случай прорыва дамбы в селе приготовлены 1500 мешков с песком. В Батагае дежурят спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии подтопило город Верхоянск, сёла Себян-Кюель, Суордах, Бетенкес, Томтор, Токума и Боронук. Детей из этих населённых пунктов эвакуируют в оздоровительный центр под Якутском.