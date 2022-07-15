Магнитогорск, Челябинская область, , 06:03 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Магнитогорск (сс) Pesotsky

Туда спикер верхней палаты Федерального Собрания РФ прибыла в преддверии Дня металлурга. Она осмотрела ход реконструкции аэропорта.

Основная программа её рабочей поездки запланирована на 15 июля. Она посетит ряд социальных объектов, а также примет участие в мероприятиях ко Дню металлурга и Дню города.