Магнитогорск, Челябинская область, 15 июля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

(сс) Pesotsky Магнитогорск

Туда спикер верхней палаты Федерального Собрания РФ прибыла в преддверии Дня металлурга. Она осмотрела ход реконструкции аэропорта.

Основная программа её рабочей поездки запланирована на 15 июля. Она посетит ряд социальных объектов, а также примет участие в мероприятиях ко Дню металлурга и Дню города.