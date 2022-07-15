Киев, 15 июля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Нафтогаз Украины» с уровня «ССС» до «С», сообщается на сайте Fitch.

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Указанное решение объясняется просьбой «Нафтогаза» к инвесторам по поводу отсрочки выплаты по еврооблигациям. Перенос сроков платежей связан с поручением правительства Украины закупить до 5,6 млрд куб. м природного газа, чтобы сформировать запасы топлива на зиму.

Кроме того, понижение рейтинга украинской компании вызвано «слабой позицией ее ликвидности», на которую оказывает влияние планируемая закупка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Fitch понизило кредитный рейтинг Турции с уровня «B+» до «B» («мусорного») с «негативным» прогнозом.