Киев, , 05:53 — REGNUM Отомстить президенту Сербии Александру Вучичу и перевоспитать его и весь сербский народ планирует Украина вместе с Хорватией. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

Алексей Гончаренко YouTube

Гончаренко намекнул на то, что Украина вместе с «братьями хорватами» могут помешать вступлению Сербии в Евросоюз. По словам депутата Рады, Киев не забудет Сербию вместе с президентом Вучичем. Как указал украинский парламентарий, ему будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и её попытками вступить в ЕС и пояснил, что процесс перевоспитания сербов хоть и сложный, но будет по силам украинцам и хорватам.

Такой комментарий Гончаренко связан с заявлением, которое Вучич сделал накануне. Сербский лидер указал, что конфликт между Украиной и Россией не локальный, и не региональный, а общемировой. Как пояснил Вучич, «весь западный мир воюет с Россией посредством украинцев».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии рассказал о предложении российского президента Владимира Путина, с которым он вскоре обратится к миру. Как указал Вучич, в случае, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Путина по Украине, в мире начнется ад.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич: если Запад не примет предложение Путина, мир окажется в аду