Ивановский район, Амурская область, , 06:27 — REGNUM В Ивановском районе Амурской области предоставляли услугу по организации прыжка с парашютом, используя инвентарь с истёкшим сроком эксплуатации и неисправный самолёт. Организаторы такой коммерческой деятельности получили 2,5 и 2 года условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Парашют

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Небезопасными услугами воспользовались более ста человек, пять из них получили травмы, повлекшие вред здоровью. В том числе один амурчанин пострадал сильно.

Следствие выяснило, что воздушное судно Ан-2, с которого прыгали люди, не имело сертификата лётной годности и имело неисправности. У используемых парашютов истёк срок эксплуатации, а территория, над которой прыгали люди, не подходила для этого из-за обилия водоёмов.

Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Омской области в районе села Большекулачье упал параплан, погибли два человека. Предполагается, что они не справились с управлением.