Екатеринбург, , 05:50 — REGNUM В Екатеринбурге из центра города убрали часы, отсчитывавшие время до Универсиады-2023. Это было сделано поздним вечером 14 июля.

Талисманы Универсиады Алексей Колчин © ИА REGNUM

Арт-объект находился на Плотинке. Его разобрали и погрузили на спецтехнику.

Как сообщало ИА REGNUM, Универсиада должна была пройти 8–19 августа 2023 года. Но в апреле 2022-го Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила отложить их из-за спецоперации на Украине.

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