Юджин, , 05:46 — REGNUM Допуск российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира по лёгкой атлетике в США был бы невообразимым решением с учётом происходящего на Украине. Об этом 15 июля заявил журналистам глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

Себастьян Коу Doha Stadium Plus Qatar / Vinod Divakaran

«Было бы невообразимо, если бы на этом чемпионате мира были спортсмены из Белоруссии и России, в то время как спортсмены из Украины были вынуждены преодолевать трудности на пути на этот турнир. Принимать такое решение было бы немыслимо», — заявил Коу.

Он добавил, что решение об отстранении российских и белорусских легкоатлетов распространяется «на обозримое будущее».

Напомним, из-за допинговых скандалов в World Athletics российские легкоатлеты с ноября 2015 года могли выступать на международных стартах только в нейтральном статусе. В марте 2022 года были отстранены даже имеющие нейтральный статус спортсмены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) как минимум до ноября 2022 года.

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