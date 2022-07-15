Вашингтон, 15 июля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Запуск корабля Cargo Dragon 2 с грузом для Международной космической станции (МКС) осуществила американская компания SpaceX, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Он был произведен с использованием ракеты-носителя Falcon-9, которая стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Запуск должен был состояться еще в начале июня, но несколько раз откладывался по техническим причинам.

Корабль доставит на МКС около 3 тонн грузов, включая припасы, а также оборудование и материалы для исследований. Кроме того, на станцию доставят корабль Cygnus, созданный корпорацией Northrop Grumman, который заберет с собой мусор и сгорит в плотных слоях атмосферы при возвращении на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля основатель SpaceX Илон Маск написал о том, что компания готовит первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship, который может состояться уже в августе.