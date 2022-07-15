Петропавловск-Камчатский, , 05:30 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении директора детско-юношеского клуба в Усть-Камчатском районе. Женщина подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в краевом СУ СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Следствием установлено, что подозреваемая потребовала с подчиненных отдать ей половину полученной премии за работу в 2021 году. Директор учреждения объяснила это тем, что себе лично начислить вознаграждение она не могла. Таким образом она получила незаконную премию в сумме 45 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане главный врач одной из городских больниц обвиняется в пяти преступлениях, которые квалифицируются, как превышение должностных полномочий.