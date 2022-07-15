Юджин, , 05:30 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила минимум до ноября 2022 года отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 15 июля заявил журналистам глава World Athletics Себастьян Коу.

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«Совет World Athletics поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА. В их числе продолжение надзора за мониторингом плана восстановления», — сказал Коу.

Он добавил, что рабочая группа организует аудит процессов в ВФЛА, необходимо отследить выполнение показателей, которые указаны в плане восстановления.

По его словам, аудит будет проведён в середине октября, после чего в ноябре рабочая группа представит совету World Athletics результаты.

Напомним, членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за допингового скандала и потом многократно продлевалось. В марте 2022 года совет World Athletics запретил российским и белорусским спортсменам выступать в сезоне-2022.

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