Бейский район, Хакасия, , 05:24 — REGNUM Власти Бейского района Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Анатолия Нербышева, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, уроженцу Малого Монока Анатолию Нербышеву был 21 год. Он проходил военную службу по контракту в звании младшего сержанта. Погиб, защищая мирных жителей Донбасса от неонацизма. Дома у него осталась беременная жена.

«Бейская земля потеряла уже четвёртого сына — отважного воина, ценой собственной жизни противостоявшего варварскому режиму», — пишет глава Бейского района Иннокентий Стряпков на своей странице в соцсети.

Прощание с героем пройдёт в Малом Моноке.

Читайте также: Хакасия прощается с военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации