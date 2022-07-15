Якутск, 15 июля 2022, 05:25 — REGNUM Из бюджета РФ Якутии одобрены 1,54 млрд рублей бюджетного займа. Финансирование будет израсходовано по двум направлениям, сообщается на сайте правительства России.

Проект Ленского моста
Проект Ленского моста
Алексюнина Татьяна

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Часть средств потратят на проектирование и строительства моста через реку Лена в Якутске. Деньги также направят на подведение инфраструктуры к новым жилым домам в столице республики.

«Якутия получит бюджетный кредит в размере 1,54 млрд рублей на проект по проектированию, строительству и эксплуатации мостового перехода через реку Лену в районе Якутска. Также часть одобренного финансирования пойдет на электроснабжение и теплоснабжение при комплексной застройке в Якутске. Проектами будет обеспечен ввод жилья в объеме 265 тыс. кв. м, планируется создание около 4 тыс. рабочих мест», — отметили в правительстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование возведения моста через реку Лена включено в план дорожного строительства на пять лет. В федеральном и региональном бюджетах на эти цели предусмотрят 35,1 млрд рублей.