Токио, , 05:16 — REGNUM Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2025 года пройдёт в столице Японии Токио. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Отмечается, что решение о выборе места проведения соревнований принял совет World Athletic на заседании в Юджине (США, штат Орегон).

Помимо Токио, на проведение мирового первенства претендовали Найроби (Кения), Силезия (Польша) и Сингапур.

Летний чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022 стартует 15 июля в Юджине. Первоначально этот турнир должен был пройти летом 2021 года, но его перенесли из-за пандемии коронавируса и близости по датам к Олимпиаде в Токио.