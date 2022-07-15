Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными сотрудников Кроноцкого заповедника в совершении коррупционных преступлений, которыми нанесен ущерб на сумму более 454 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

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Приговор постановлен в отношении четырёх сотрудников государственного заповедника. Их обвинили в растрате, совершенной с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Суд посчитал доказанным факт растраты 454,6 млн рублей, которые были выделены на ликвидацию экологического ущерба. Вместо утилизации отходов они были захоронены на территории заповедника, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Суд установил, что сотрудники заповедника согласовали документы, содержащие ложные сведения и перечислили на счет юрлица деньги, которые затем разделили между собой.

Помимо этого, директор заповедника и двое его подчиненных признаны виновными в хищении 16,8 млн рублей — они приобрели для нужд учреждения по завышенной цене катер, который по факту использовался заповедником до сделки.

Суд приговорил начальника научного отдела заповедника Дарью Паничеву к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, заместителя директора по науке и познавательному туризму Романа Корчигина — на 5 лет, заместителя директора по финансовому и правовому обеспечению Оксану Терехову — на 5 лет 6 месяцев, бывшего сотрудника заповедника Николая Позднякова — на 3 года.

Бывший директор заповедника скончался в 2016 году.

Также в полном объёме суд постановил возместить причиненный ущерб в сумме 454,6 млн рублей и 16,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок заявил о своём увольнении в знак протеста против несоизмеримого наказания, которое требует гособвинитель в отношении сотрудников природоохранной организации по уголовному делу.