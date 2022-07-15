Омск, 15 июля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. В Омской области днём 15 июля ожидается +27…+32 °С, местами до +22 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Прогнозируется северный, северо-восточный ветер 6-11 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловскую область накроет шквалистый ветер.

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