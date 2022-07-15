Якутск, , 05:05 — REGNUM Подъём уровня воды прогнозируют метеорологи на участке реки Лена возле столицы Якутии. Рост будет вызван обильными дождями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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Вода поднимется на 40-70 см на отрезке реки от посёлка Табага до Якутска и приблизится к неблагоприятной отметке. Будет подтоплена пойма реки. Волна, вызванная паводком, идёт по реке от Олёкминска до посёлка Сангар. Там уровень воды за сутки вырос на 10-60 см.

«В результате выхода ожидаемых 15–16 июля дождевых паводков с реки Олекма существует вероятность затопления низменных участков поймы реки Лена и сенокосных угодий Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Кобяйского районов, а также городов Якутск и Жатай», — отметили в мэрии Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в Якутии остаётся сложной. Подтоплены несколько населённых пунктов в Верхоянском районе республики, ожидается приход большой воды в два села Усть-Янского района.