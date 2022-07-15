Эр-Рияд, , 04:55 — REGNUM Своё воздушное пространство решила открыть Саудовская Аравия для авиакомпаний, отвечающих требованиям Главного управления гражданской авиации королевства. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба ведомства в своём Twitter.

Саудовская Аравия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С целью укрепить позиции королевства как глобального узла, соединяющего три континента, и для улучшения международного воздушного сообщения Главное управление гражданской авиации объявляет о решении открыть свое воздушное пространство для всех авиаперевозчиков, отвечающих требованиям ведомства по перелетам», — сказано в тексте заявления.

Уточняется, что ведомство не сообщило прямо об открытии воздушного пространства для Израиля. При этом Саудовская Аравия раньше предоставляла израильским авиакомпаниям специальный воздушный коридор для перелётов в Бахрейн и ОАЭ, но без доступа для полётов в Азию, в том числе в Индию и Китай. Также Эр-Рияд принимал паломников-мусульман из Израиля, прибывающих в Мекку, но с транзитом через третью страну.

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