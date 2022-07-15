15 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 08:40 — REGNUM Евросоюз обсуждает снятие санкций с ряда граждан России, потому что юристы этой же организации вдруг посчитали, что ввели ограничения на слабых основаниях. Об этом сообщил Bloomberg. Вот и стало понятно, для чего все эти месяцы обивали пороги евросуда олигархи из списка самых богатых в России. Кто в последние месяцы был замечен на «порогах» евросуда, зажимающим «прошение» в потных ладошках? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Оноре Домье. Защитительная речь

Напомним, с марта 2022 года в адрес российских компаний и граждан с удвоенной силой посыпались пакеты санкций, дополняя те, что в отношении некоторых из них были введены еще в 2014–2016 годах. Притом формулировки, под которые те санкции вводились, поражали своим юридическим слабоумием, попирая права на собственность, судебную защиту. То есть фактически уже из формулировок можно было сделать вывод, что санкции введены не из-за нарушения законов со стороны подсанкционников, а сугубо по национальному признаку. Но если одни восприняли это с олимпийским спокойствием и даже временами с юмором, то российский олигархат возмутился — как же так! их, неприкосновенных (в их головах), посмели обобрать! И пошли оспаривать санкции буквально в соседний кабинет с теми, кто их принял, — в евросуд. Сюрреализм, да и только. Как шутят в сети Интернет, пошли получать удостоверение «хорошего русского».

В свете заявлений Bloomberg довольно любопытно будет увидеть список тех персон, с которых санкции в итоге снимут. Интересно будет узнать и «цену» такой лояльности. А пока же проанализируем базу евросуда (curia. europa.eu) на предмет активности российских олигархов.

В списке истцов оказался Роман Абрамович (номер 17 в «Рейтинге российских миллиардеров — 2022» с состоянием $ 6900 млн). Forbes, выводя рейтинг, в качестве активов Абрамовича, кроме инвестиционной компании Millhouse, указывал Evraz Plc и Chelsea FC. В мае 2022 года (после введения санкций) стало известно, что Абрамович уже не владеет «Челси». Сайт championat.com сообщил, что сделка по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули завершена. Там же приводилось заявление правительства Великобритании, что оно начнёт процесс «обеспечения того, чтобы средства от продажи использовались» для Украины. Уточнялось, что сумма сделки составит 4,25 млрд фунтов стерлингов, из которых 2,5 млрд — плата за клуб, и эти деньги будут переведены на правительственный счёт и заморожены. Оставшаяся часть — инвестиции в команду и стадион.

Тут, как говорится, без комментариев. Выводы каждый сделает сам.

Роман Абрамович (сс) Brian Minkoff-London Pixels

В евросуде на сегодня фигурирует примечательный иск от Романа Абрамовича к Совету ЕС за номером T-313/22. Помимо стандартных формулировок о нарушенных правах на судебную защиту, явную ошибку в оценке оснований для санкций, в деле заявитель просит не только аннулировать санкционное решение, но и взыскать с совета платеж в размере 1 000 000 евро в благотворительный фонд для жертв конфликтов, создаваемый в связи с продажей ФК «Челси». А получит ли с этого 1 млн евро какую-то часть ДНР и ЛНР, где гибнут мирные жители, начиная с 2014 года? Мне лично, почему-то не верится.

Отметились в коридорах евросуда и ославившиеся на всю страну своими жалобами на нехватку средств на личного водителя и горничную олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.

Фридман уже после включения его в санкционный список, но еще будучи членом совета директоров LetterOne, разослал письмо сотрудникам, в котором осторожно высказался по ситуации на Украине и напомнил, что он-де родился на Западной Украине и родители его до сих пор граждане оной. Довольно толстый намёк, не находите?

Позднее стало известно, что Авен и Фридман перевели на помощь Украине $150 млн. Оба бизнесмена официально не комментировали сведения, потому, было это на самом деле или нет, сказать сложно, но дыма без огня не бывает.

В этой истории важны ещё и другие детали. Именно на LetterOne ИА REGNUM вышло в своем расследовании «Поставка оружия на Украину — у госсекретаря США есть бизнес-интерес?», и буквально накануне, 14 июля 2022 года, стало известно о снятии американских санкций с одного банка, где ранее имели интересы оба российских олигарха, обитающие на британских берегах. Например, в исках в евросуд у одного местом жительства указан Лондон, а у другого — Вирджиния Уотер (пригородная деревня на севере графства Суррей в Великобритании).

Михаил Фридман Носик, Антон Борисович Петр Авен (сс) Администрация президента России

В свете этого хочется напомнить, что в 2022 году, когда Forbes оценивало для рейтинга состояние Фридмана, то в качестве активов упоминались значимые для России компании — «Альфа-банк», X5 Retail Group (российские торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Чижик»), доли в сотовом операторе. А теперь вспомните, какие сети фигурировали в антимонопольных расследованиях, касающихся необоснованного роста цен на тот же сахар весной 2022 года.

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Кто ещё, помимо вышеназванных, дошёл с челобитной до евросуда? Таковых немало, и все из списка миллиардеров (если верить публикациям Forbes 2021–2022 годов): Александр Пумпянский (дело T-291/22, активы — группа «Синара», ТМК («Трубная металлургическая компания») и ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович (T-283/22), Дмитрий Мазепин (дело T-282/22, активы на 2021 год — Уралхим, Уралкалий, Тольяттиазот), Андрей Мельниченко (дело T-271/22, активы на февраль 2022 года — Еврохим, проживает, судя по данным из иска, в Швейцарии), номер 8 «Рейтинга российских миллиардеров — 2022» Геннадий Тимченко (T-252/22), экс-председатель правления Международного аэропорта Шереметьев, уроженец Крыма Александр Пономаренко (T-249/22), Алексей Мордашов (T-248/22, Северсталь, TUI AG, Силовые машины, Nord Gold, торговая сеть «Лента»), Евгений Зубицкий (№199 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2021»), Григорий Березкин (№157 в том же рейтинге), Алишер Усманов (T-237/22, активы по рейтингу 2022 года — Металлоинвест, Удоканская медь, Мегафон, СП AliExpress Russia, Аккерманн цемент) и еще с десяток известных фамилий.

Среди истцов отметились и родственники миллиардеров. Например, Галина и Дмитрий Пумпянские.

Теперь остаётся следить за тем, кого из этого перечня Евросоюз выведет из-под санкций. И делать выводы…