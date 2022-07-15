Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:18 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре осуждён 41-летний местный житель за убийство знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Тюремная камера Кашак

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В ходе следствия и в суде установлено, что 3 июля 2020 года двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире дома по проспекту Интернациональному в Комсомольске-на-Амуре. Между ними произошла ссора, в ходе которой гость нанёс хозяину квартиры не менее 90 ударов металлическими ножками от стола и не менее семи ударов столовой вилкой в различные части тела. От полученных ранений мужчина скончался.

«Преступление произошло при неочевидных обстоятельствах, несмотря на это следствием собраны достаточные доказательства, позволившие предъявить фигуранту обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Допрошен ряд свидетелей, проведено несколько судебных экспертиз, очные ставки, осмотры и иные следственные и процессуальные действия, по результатам которых установлена причастность мужчины к убийству», — пояснили следователи.

Подсудимый приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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