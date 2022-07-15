Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Все текстовые сообщения, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021 года были удалены секретной службой США после запроса надзорных органов. Об этом 14 июля сообщает телеканал CNN.

Капитолий (сс) Tim Evanson

Уточняется, что в письме, направленном в спецкомитет палаты представителей Конгресса США, занимающийся расследованием обстоятельств штурма Капитолия, сказано, что сообщения секретной службы США были удалены в рамках программы замены устройств.

«Секретная служба удалила эти текстовые сообщения после того, как генеральный инспектор запросил у Секретной службы записи электронных сообщений для оценки событий в Капитолии 6 января», — отмечается в письме генинспектора министерства внутренней безопасности США Джозеффа Куффари.

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа произошёл 6 января 2021 года. Люди ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. В ходе беспорядков погибла женщина, которую застрелил полицейский. Для расследования обстоятельств произошедшего был создан спецкомитет палаты представителей Конгресса США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, американские власти привлекут к ответственности всех участников штурма Капитолия, вне зависимости от того, какую должность те занимали во время событий.

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