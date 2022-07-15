Артём, Приморский край, , 04:07 — REGNUM В Артёме возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Подъезд в жилом доме Wikimedia.org

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5 июля фигурант, находясь в подъезде жилого дома на третьем этаже в Артеме в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей знакомой, также нетрезвой, толкнул ее. Женщина, не устояв на ногах, упала на лестничную площадку и ударилась головой о бетон. От полученной травмы пострадавшая скончалась в больнице через несколько дней после.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черниговском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.