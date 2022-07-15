Село Черниговка, Приморский край, 15 июля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. В Черниговском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Elvocero.com Нож

Читайте также: В Приморье женщина оскорбилась на шутку сожителя и зарезала его

В ходе следствия установлено, что 18 января в подъезде жилого дома в селе Черниговка фигурант после распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался. Ссора между мужчинами возникла из-за ревности к женщине.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Спасском районе Приморского края передано в суд уголовное дело по факту убийства мужчины.