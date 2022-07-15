Владивосток, , 03:44 — REGNUM В Приморье зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом — более 30 случаев. Последний раз такое количество было в середине мая. Днём ранее было выявлено 26 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» Николай Хижняк © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки выявлен 31 заболевший, на амбулаторном лечении находится более 200 человек.

«В крае наблюдается тенденция к повышению заболеваемости. Мы призываем жителей Приморья пройти вакцинацию и ревакцинацию сейчас, до начала эпидемиологического сезона и роста заболеваемости», — призвали в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает, что в России возможен рост числа новых случаев заражения коронавирусом в связи с возможным распространением новых вариантов штамма «Омикрон».