Москва, , 03:42 — REGNUM Дефицит картофеля фри в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» появились в связи с отказом иностранных производителей поставлять картофель, пригодный для приготовления этого блюда, в Россию. Такое заявление сделал генеральный директор сети Олег Пароев в беседе с РБК.

Новый ресторан «Вкусно — и точка!» (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как пояснил Пароев, 85% картофеля поставлялось в рестораны от российских производителей, а 15% от иностранных компаний. Система была выстроена так, что в случае дефицита картофеля на внутреннем рынке его по запросу поставляли иностранные производители. Сейчас штаб-квартиры иностранных производителей картофеля нужного сорта находятся в недружественных странах, поэтому сеть ресторанов лишена возможности получать от них продукцию

При этом ситуация усугубилась тем, что, по словам Пароева, в России выдался неурожайный год для картофеля. Возник дефицит именно тех сортов, которые используются для приготовления картошки фри в сети ресторанов быстрого питания.

Напомним, руководство сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщили, что на время уберут из меню картофель фри в связи с неурожаем картофеля нужного сорта в России. При этом представители сети ресторанов уточнили, что осенью текущего года картофель фри вновь появится в меню.