Эвенск, Магаданская область, 15 июля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. На новой фабрике в Эвенске в Магаданской области планируют добывать 700 кг золота и 18 тонн серебра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

James St. Johnм Золото

Читайте также: Росатом предложил создать девять кластеров для добычи золота в Арктике

Строительство фабрики — это региональный инвестиционный проект. Стартовал он три года назад во время Восточного экономического форума. Тогда была достигнута договоренность о дальнейшем развитии территории в районе сопки Кварцевая. К тому моменту руда с более богатым содержанием золота была выработана, а попутно добывалась и складировалась руда с более бедным содержанием золота. Для ее переработки и была построена новая фабрика.

На фабрике будет работать 500 человек, включая сотрудников подрядных организаций.

«Когда заработает эта фабрика, то это будет важный вклад в бюджет Северо-Эвенского района, и в бюджет региона. Нам важно, что фабрика построена с учетом всех современных экологичных технологий», — сказал губернатор магаданской области Сергей Носов.

Мощности фабрики позволяют обрабатывать в год 1 млн тонн руды, содержащей золото и серебро.

Провести все пуско-наладочные работы предприятие планирует в течение месяца. Сейчас они продолжают разведку и освоение новых участков. В планах на ближайшие десять лет расширять территорию разработки месторождений и наращивать объемы производства.

Отмечается, что на новой фабрике будет перерабатываться руда месторождений «Сопка кварцевая», «Дальнее», «Ороч», «Ирбычан».

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Росатом» предложила создать девять кластеров в ЯНАО, Красноярском крае, Якутии и на Чукотке по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка при помощи плавучих и малых атомных электростанций.