Москва, 15 июля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Российский аналог препарата «Золгенсма», применяемого при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) может появиться на рынке в 2025–2026 годах. Об этом 14 июля рассказал главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев в интервью изданию «Известия».

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В беседе специалист пояснил, что более 90% лекарств от редких заболеваний производится за рубежом, их полное импортозамещение не нужно, но часть из них можно сделать в производственных аптеках.

«Что касается сложных препаратов, Biocad разработал аналог «Золгенсмы» и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо. По моим расчетам, отечественный препарат для лечения СМА может появиться на рынке уже в 2025–2026 годах», — уточнил Куцев.

Также Куцев указал, что поставки зарубежных лекарств, которые вошли в перечень фонда «Круг добра» (Государственный внебюджетный фонд для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями — ред.), продолжаются. По словам Куцева, ни одна компания не прекратила и не собирается прекращать поставки лекарств по орфанным заболеваниям, так как речь идёт о здоровье детей.

Напомним, в июне председатель совета директоров Biocad Дмитрий Морозов сделал заявление, что компания направила в Минздрав России документы для получения разрешения на клинические исследования российского препарата для лечения СМА.

СМА — редкое генетическое заболевание, для его лечения применяются препараты «Спинраза» и «Золгенсма». Препарат «Золгенсма» является самым дорогим лекарством в мире, один его укол стоит до 3 млн долларов.