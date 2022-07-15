Берлин, , 02:56 — REGNUM Германия в 2022 году дополнительно выделит €2,4 млрд на предоставление финансовой помощи украинским беженцам в ФРГ, сообщает медиагруппа RND со ссылкой на немецкого министра труда Хубертуса Хайля.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник заявил, что в стране находится около 800 тысяч вынужденных переселенцев с Украины, и возраст 30% из них составляет меньше 14 лет. Кроме того, по словам чиновника, в системе социального обеспечения Германии встали на учет около 360 тысяч украинских беженцев, из которых 260 тысяч заняты поиском работы.

Хайль добавил, что властям нужно придумать как «заставить работать» всех этих людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля польские правительство прекратило выплаты пособий украинским беженцам, прибывших в Польшу после начала специальной военной операции на Украине. Исключения сделаны для инвалидов, беременных женщин, многодетных матерей и матерей с детьми до года.

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