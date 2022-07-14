Симферополь, 15 июля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма от Министерства обороны России поступил иск, адресованный Совету министров Крыма и ООО «Фермерское хозяйство «Антоненко». Истец требует признать за Российской Федерацией права собственности на земельный участок в Марьевском сельском поселении. Заявление до 16 сентября 2022 года оставлено без движения, передаёт ИА REGNUM.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Иск был подан 12 июля 2022 года одновременно с заявлением о принятии обеспечительных мер.

Министерство обороны России требует у суда признать право собственности Российской Федерации на участок площадью 26,1451 га, который находится юго-восточнее села Борисовка (Ленинский район). Также истец требует признать отсутствующим зарегистрированное в пользу ООО «Фермерское хозяйство «Антоненко» обременение в виде аренды.

В качестве обеспечительных мер предлагается ввести запрет профильному ведомству осуществлять государственную регистрацию права собственности, перехода права собственности, ограничений (обременений), а также любых сделок в отношении надела.

До 15 сентября истец должен донести в суд оспариваемый договор аренды и слушания продолжатся.