Кито, , 02:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи в западной части Эквадора. Об этом 14 июля сообщила Геологическая служба США.

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Подземные толчки зафиксированы 14 июля в 22:30 по Всемирному координированному времени (01:30 мск 15 июля). Эпицентр землетрясения располагался в десяти километрах на северо-запад от города Ягуачи-Нуэво (проживает около 28 тыс. человек). Самый крупный город рядом с эпицентром землетрясения — Гуаякиль, располагался в 20 км на северо-восток от эпицентра (проживает около двух миллионов человек).

Очаг подземных толчков находился на глубине 80,8 километров.

По данным местных изданий, подземные толчки ощущались в городах Гуаякиль, столице Кито, Санто-Доминго, Амбато, Сигчос и Куэнка. Информация о возможных пострадавших или сильных разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло в Индонезии.

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