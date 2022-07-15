Москва, , 02:41 — REGNUM Федеральная налоговая служба объявила тендер со стартовой ценой более 0,5 млрд рублей, в рамках которого планируется подписать контракт на развитие автоматизированных информационных систем ведомства. Итоги конкурса подведут 28 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Стартуют торги с начальной ценой 555 017 700 рублей. Средства на оплату заложены в федеральном бюджете. Работы должны завершить за восемь этапов — до 12 июля 2023 года.

Дорабатывать планируется в том числе и автоматизированную инфорсистему ФНС России, известную как АИС «Налог-3».

Напомним, в июне 2022 года стало известно о рассмотрении Госдумой законопроекта, которым вводит институт единого налогового счета, что позволит гражданам и компаниям перечислять единый платеж по налогам. Одновременно с этим было запланировано расширение возможностей ФНС России на профильных IT-платформах.