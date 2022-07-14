Берлин, 15 июля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Германия не станет ослаблять антироссийские санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе общения с гражданами в немецком городе Бремен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Она утверждает, что такое решение не обеспечило бы восстановление поставок газа из России. По мнению Бербок, Берлин из-за этого мог быть подвергнут «шантажу вдвойне».

Кроме того, как отметила министр, Украина якобы нуждается в поддержке со стороны Германии, в связи с чем ФРГ продолжит помогать Киеву. Глава МИД также добавила, что Берлин будет пытаться не допустить раскола в немецком обществе из-за санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля министерство финансов США отменило часть антироссийских санкций, касающихся поставок удобрений, некоторых продовольственных товаров, посевных материалов, медицинского оборудования, а также ряда лекарственных препаратов.