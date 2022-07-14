Барнаул, 15 июля, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Минтранс Алтайского края объявил тендер, в рамках которого приобретут трамваи для нужд Барнаула. Итоги многомиллионного тендера планируется подвести 28 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Из средств краевого бюджета на покупку определили 732 млн рублей. По контракту планируется аванс в размере 30%.

Поставить транспортные средства должны до 30 декабря 2022 года в Барнаул.

Всего планируется приобрести 12 трамваев, выпущенных не ранее 2022 года.

Напомним, также торги на покупку общественного транспорта объявлены ранее в Омске, где закупят семь троллейбусов, и в Новокузнецке, где закупают 12 трамваев.