Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило, что Белоруссия якобы допустила дефолт по своим внешним долговым обязательствам. Об этом сообщается на сайте организации.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такое заявление сделано в связи с тем, что белорусские власти провели платеж по десятилетним еврооблигациям Belarus-27 в национальной валюте. В Moody’s утверждают, что из-за этого держатели указанных ценных бумаг якобы не смогли получить выплаты в размере $22,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Moody’s объявило, что дефолт по внешним долговым обязательствам допустила Россия. Минфин РФ опроверг эту информацию, отметив, что зарубежные инвесторы не получили платежи по российским еврооблигациям из-за действий третьих лиц, поскольку Москва перечислила средства еще 20 мая, но их не передали получателям.

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