Вашингтон, 15 июля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Проект американского оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начинается 1 октября 2022 года), который подразумевает расходы в $840 млрд, одобрен палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Решение одобрить документ приняли 329 парламентариев. Еще 101 член палаты проголосовал против. Теперь свою версию проекта бюджета должен будет выдвинуть сенат Конгресса США.

После этого должно произойти согласование двух вариантов финансового плана, а затем сенат и палата представителей примут обобщенный документ, который будет направлен в Белый дом на подпись.

Как сообщало ИА REGNUM, оборонный бюджет США на 2022 финансовый год составил $770 млрд. Документ был подписан американским президентом Джо Байденом в конце декабря.

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