Москва, , 07:10 — REGNUM Поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда» получат 43 столичных предприятия. Об этом 15 июля сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На основании соглашений, подписанных с городом, 32 участвующих в нацпроекте организации получат адресную поддержку, направленную на повышение эффективности работы, а 11 — системную.

«Адресную поддержку уже получают столичные производители электрозаправочных станций, санитайзеров, пластиковых окон, силовых проводов, упаковки и другие. Растет интерес к нацпроекту и со стороны торговли: в ближайшее время к его реализации приступят сеть магазинов рыбы и морепродуктов и строительный торговый дом», — сказал Пуртов.

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