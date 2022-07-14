Киев, 15 июля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Меморандум со странами-партнёрами, закрепляющий их намерения по восстановлению регионов Украины, намерены заключить власти Киева. Об этом 14 июля сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Как уточнил Шмыгаль, президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства страны активно общаются с представителями стран-союзников. Киевские власти хотят заключить со странами-партнёрами меморандумы, где будут закреплены намерения по восстановлению регионов Украины.

По мнению Шмыгаля, такой шаг позволит перенести вопросы из разряда политических на уровень конкретики и чётких планов. Кроме того, премьер обратился к властям регионов Украины с призывом начинать вести переговоры с иностранными коллегами о сотрудничестве в восстановлении.

Важность патроната иностранных государств над восстановлением украинских городов и регионов отметил и замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. По данным пресс-службы офиса украинского лидера, к восстановлению Киева и Киевской области выразила готовность присоединиться Великобритания. Греция собирается принять участие в восстановлении Одессы, Польша — в восстановлении Харьковской области. Также о своём участии в восстановлении регионов Украины заявили, по данным пресс-службы президента Украины, Испания, Италия, Албания, Франция, Чехия, Болгария, Нидерланды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявили руководители украинских профсоюзов, планы по восстановлению Украины, принятые на конференции в Лугано, «абсолютно бесполезны» и ничего не сделают для защиты рабочих.