Москва, 15 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. На официальном туристическом портале Москвы Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице. Об этом 15 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на дворец. Музей-заповедник Царицино. Москва

В новый раздел вошли локации и события, которые будут интересны и взрослым, и детям — от театров и интерактивных музеев до парков аттракционов и кафе. Также он содержит информацию о живописных местах с игровыми площадками, благоустроенных природных территориях и прудах для прогулок на лодках.

«В столице много мест, где можно провести время с ребенком. В музеях, театрах, культурных центрах и парках проходят экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки и выступления артистов. В новом тематическом разделе на портале Discover Moscow опубликованы самые яркие мероприятия и идеи для отдыха всей семьей», — сказала Сергунина.