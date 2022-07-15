Бразилиа, , 01:32 — REGNUM Защитная каска с налобным фонариком находилась внутри подозрительной посылки, которая поступила 14 июля в посольство России в Бразилии. Об этом передал телеканал CNN Brasil со ссылкой на представителя бразильской полиции Маурисиу Иакозилли.

Полиция Бразилии (сс) Andre Gustavo Stumpf

Ранее российские дипломаты сообщили о том, что взрывотехники обезвредили полученную диппредставительством «посылку с неизвестным содержимым».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2020 года в посольство России в Бразилии поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в здании дипмиссии. Проведенная проверка показала, что угроза была ложной.

Читайте ранее в этом сюжете: В посольство России в Бразилии поступило сообщение об угрозе взрыва