Бразилиа, 15 июля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Защитная каска с налобным фонариком находилась внутри подозрительной посылки, которая поступила 14 июля в посольство России в Бразилии. Об этом передал телеканал CNN Brasil со ссылкой на представителя бразильской полиции Маурисиу Иакозилли.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

Ранее российские дипломаты сообщили о том, что взрывотехники обезвредили полученную диппредставительством «посылку с неизвестным содержимым».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2020 года в посольство России в Бразилии поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в здании дипмиссии. Проведенная проверка показала, что угроза была ложной.